На Дніпропетровщині помітили витривалого павука-хижака, який змінює колір (ФОТО)

У Криворізькому районі помітили павука, який здатен зливатися з навколишнім середовищем. За словами Ірини, яка виклала фото незвичайної істоти в Facebook-спільноті “Павуки України”, цікавого павучка вона помітила на квітковій галявині.
Мова йде про різновид павука-краба, який здатен до мімікрії. Тіло цієї істоти може адаптуватися до кольору рослини, на якій павук вичікує свою потенційну жертву. Цей процес не простий. Аби злитися з природою хижаку треба від 10 до 25 днів.
А ось повернутися до “заводського” виду павук може всього за 5 днів. Що цікаво, полюванням займаються саме самки, вони ж відповідальні за відкладання яєць, а самці – за запліднення.
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