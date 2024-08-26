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  • На Дніпропетровщині помітили витривалого павука-хижака, який змінює колір (ФОТО)

На Дніпропетровщині помітили витривалого павука-хижака, який змінює колір (ФОТО)

Сьогодні 17:50
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Жителька Дніпропетровщини зустріла павука-хамелеона.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили витривалого павука-хижака, який змінює колір (ФОТО)

У Криворізькому районі помітили павука, який здатен зливатися з навколишнім середовищем. За словами Ірини, яка виклала фото незвичайної істоти в Facebook-спільноті “Павуки України”, цікавого павучка вона помітила на квітковій галявині.

Мова йде про різновид павука-краба, який здатен до мімікрії. Тіло цієї істоти може адаптуватися до кольору рослини, на якій павук вичікує свою потенційну жертву. Цей процес не простий. Аби злитися з природою хижаку треба від 10 до 25 днів. 

А ось повернутися до “заводського” виду павук може всього за 5 днів. Що цікаво, полюванням займаються саме самки, вони ж відповідальні за відкладання яєць, а самці – за запліднення. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили витривалого павука-хижака, який змінює колір (ФОТО)Українська

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