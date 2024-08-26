На Дніпропетровщині помітили витривалого павука-хижака, який змінює колір (ФОТО)

Жителька Дніпропетровщини зустріла павука-хамелеона.

У Криворізькому районі помітили павука, який здатен зливатися з навколишнім середовищем. За словами Ірини, яка виклала фото незвичайної істоти в Facebook-спільноті “Павуки України”, цікавого павучка вона помітила на квітковій галявині.

Мова йде про різновид павука-краба, який здатен до мімікрії. Тіло цієї істоти може адаптуватися до кольору рослини, на якій павук вичікує свою потенційну жертву. Цей процес не простий. Аби злитися з природою хижаку треба від 10 до 25 днів.

А ось повернутися до “заводського” виду павук може всього за 5 днів. Що цікаво, полюванням займаються саме самки, вони ж відповідальні за відкладання яєць, а самці – за запліднення.

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