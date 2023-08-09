На Дніпропетровщині помітили павука-зірку соцмереж: чи отруйний він

Ви сто відсотків вже бачили цього павучка.

Днями мешканець Дніпропетровщини Павло Луков помітив у Новомосковському районі незвичайного павука.

Фото чоловік опублікував у ФБ-спільноті “Тваринний світ України”.

У коментарях під дописом відразу повідомили, що це – аргіопа або ж павук-оса.

Цей павук давно став зіркою соцмереж – як тільки його бачать, то відразу фотографують, а потім публікують фото у мережі.

Зазначимо, аргіопа – це яскравий павук з родини колопрядів, зі смугастим жовто-чорно-білим черевцем. Поширений у помірному й субтропічному поясах Палеарктики, зокрема в Україні. Живиться дрібними прямокрилими, іншими комахами.

Страхітливий зовнішній вигляд павучка змушує багатьох шукати відповіді на запитання, отруйний він чи ні. Зоологи в цьому питанні одностайні та стверджують, що отрута аргіопи для людини не представляє небезпеки.

А так виглядають молоді аргіопи, які вийшли з яєць.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині помітили рідкісну червонокнижну пташку (ФОТО).

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