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На Дніпропетровщині помітили павука-зірку соцмереж: чи отруйний він

Сьогодні 11:27
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Ви сто відсотків вже бачили цього павучка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили павука-зірку соцмереж: чи отруйний він

Днями мешканець Дніпропетровщини Павло Луков помітив у Новомосковському районі незвичайного павука.

Фото чоловік опублікував у ФБ-спільноті “Тваринний світ України”.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили павука-зірку соцмереж: чи отруйний він

У коментарях під дописом відразу повідомили, що це – аргіопа або ж павук-оса.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили павука-зірку соцмереж: чи отруйний він

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили павука-зірку соцмереж: чи отруйний він

Цей павук давно став зіркою соцмереж – як тільки його бачать, то відразу фотографують, а потім публікують фото у мережі.

Зазначимо, аргіопа – це яскравий павук з родини колопрядів, зі смугастим жовто-чорно-білим черевцем. Поширений у помірному й субтропічному поясах Палеарктики, зокрема в Україні. Живиться дрібними прямокрилими, іншими комахами.

Страхітливий зовнішній вигляд павучка змушує багатьох шукати відповіді на запитання, отруйний він чи ні. Зоологи в цьому питанні одностайні та стверджують, що отрута аргіопи для людини не представляє небезпеки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили павука-зірку соцмереж: чи отруйний він

А так виглядають молоді аргіопи, які вийшли з яєць.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині помітили рідкісну червонокнижну пташку (ФОТО)

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили павука-зірку соцмереж: чи отруйний вінУкраїнська

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