На Дніпропетровщині помітили небезпечного павука, від укусу якого німіє все тіло (ФОТО)

Самця легко впізнати за яскраво-червоним черевом, прикрашеним чотирма круглими чорними плямами. Самиця майже повністю чорна, за винятком пучка з вохристих волосків на голові.

Днями на Дніпропетровщині помітили небезпечного павука, від укусу якого німіє все тіло. Це павук-сонечко або Чорний Ерезус (Eresus kollari – по-науковому).

Про це повідомили мешканці Дніпропетровщини у ФБ.

Ерезус є одним із найкрасивіших і водночас найбільш отруйним павуком України. Його укус викликає сильний біль і оніміння протягом трьох-шести днів.

Зазначимо, самці мають розміри від 8 до 11 міліметрів, самиці − від 9 до 16 міліметрів. Першого легко впізнати за яскраво-червоним черевом, прикрашеним чотирма круглими чорними плямами.

Самиця майже повністю чорна, за винятком пучка з вохристих волосків на голові.

Ерезус живе в норі, вистеленій павутиною. Біля входу павутина розширюється, утворюючи своєрідний килим, розкладений на землі, який закінчується захоплюючими нитками. Це своєрідна пастка, куди потрапляють комахи та дрібні членистоногі.

Якщо зустрінете такого красеня, будьте обережні!

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