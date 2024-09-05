На Дніпропетровщині померла дитина з підозрою на гостре інфекційне захворювання

У Межівській селищній громаді Синельниківського району померла дитина.
Про це повідомив очільник ДОР Микола Лукашук.
Попередньо, у дитини була підозра на менінгококову інфекцію.
За даними Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб, сумісно з представниками закладів охорони здоров’я у районі було проведено медичні та протиепідемічні заходи.
Оглянуті та обстежені на менінгококову інфекцію, а також на COVID 25 контактних (дІтей та дорослих). Заходи продовжуються, – йдеться в публікації ЦКПХ.
Зауважимо, що про лабораторно підтверджену інфекцію нині не повідомляється.
Менінгококова інфекція – гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-краплинним шляхом. Відомо, що частіше на неї хворіють діти, а найвищий рівень захворюваності спостерігають серед дітей до 1 року.
Інфекція є тяжкою, а її перебіг непередбачуваний – може спостерігатися як звичайний нежить, так і гарячка,. Основні клінічні ознаки: менінгіт, сепсис.
Найпоширеніші симптоми:
Джерелом та носієм інфекції є людина, у навколишньому середовищі бактерія швидко гине.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі зареєстрували летальні випадки внаслідок захворювання на COVID-19.
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