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На Дніпропетровщині померла дитина з підозрою на гостре інфекційне захворювання

Сьогодні 12:31
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У Синельниківському районі померла дитина.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині померла дитина з підозрою на гостре інфекційне захворювання

У Межівській селищній громаді Синельниківського району померла дитина. 

Про це повідомив очільник ДОР Микола Лукашук. 

Попередньо, у дитини була підозра на менінгококову інфекцію.

За даними Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб, сумісно з представниками закладів охорони здоров’я у районі було проведено медичні та протиепідемічні заходи. 

Оглянуті та обстежені на менінгококову інфекцію, а також на COVID   25 контактних (дІтей та дорослих). Заходи продовжуються, – йдеться в публікації ЦКПХ.

Зауважимо, що про лабораторно підтверджену інфекцію нині не повідомляється. 

Що відомо про менінгококову інфекцію?

Менінгококова інфекція – гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-краплинним шляхом. Відомо, що частіше на неї хворіють діти, а найвищий рівень захворюваності спостерігають серед дітей до 1 року. 

Інфекція є тяжкою, а її перебіг непередбачуваний – може спостерігатися як звичайний нежить, так і гарячка,. Основні клінічні ознаки: менінгіт, сепсис. 

Найпоширеніші симптоми

  • гарячка;
  • геморагічний висип;
  • головний біль;
  • ригідність потиличних м’язів;
  • сплутана свідомість;
  • нудота;
  • блювота;
  • світлобоязнь. 

Джерелом та носієм інфекції є людина, у навколишньому середовищі бактерія швидко гине. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі зареєстрували летальні випадки внаслідок захворювання на COVID-19.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині померла дитина з підозрою на гостре інфекційне захворюванняУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині померла дитина з підозрою на гостре інфекційне захворюванняРусский

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