На Дніпропетровщині померла дитина з підозрою на гостре інфекційне захворювання

У Синельниківському районі померла дитина.

У Межівській селищній громаді Синельниківського району померла дитина.

Про це повідомив очільник ДОР Микола Лукашук.

Попередньо, у дитини була підозра на менінгококову інфекцію.

За даними Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб, сумісно з представниками закладів охорони здоров’я у районі було проведено медичні та протиепідемічні заходи.

Оглянуті та обстежені на менінгококову інфекцію, а також на COVID 25 контактних (дІтей та дорослих). Заходи продовжуються, – йдеться в публікації ЦКПХ.

Зауважимо, що про лабораторно підтверджену інфекцію нині не повідомляється.

Що відомо про менінгококову інфекцію?

Менінгококова інфекція – гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-краплинним шляхом. Відомо, що частіше на неї хворіють діти, а найвищий рівень захворюваності спостерігають серед дітей до 1 року.

Інфекція є тяжкою, а її перебіг непередбачуваний – може спостерігатися як звичайний нежить, так і гарячка,. Основні клінічні ознаки: менінгіт, сепсис.

Найпоширеніші симптоми:

гарячка;

геморагічний висип;

головний біль;

ригідність потиличних м’язів;

сплутана свідомість;

нудота;

блювота;

світлобоязнь.

Джерелом та носієм інфекції є людина, у навколишньому середовищі бактерія швидко гине.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі зареєстрували летальні випадки внаслідок захворювання на COVID-19.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: