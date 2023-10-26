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  • На Дніпропетровщині поліцейська врятувала дідуся, який добу пролежав у лісосмузі

На Дніпропетровщині поліцейська врятувала дідуся, який добу пролежав у лісосмузі

Вчора 11:00
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З переохолодженням чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліцейська врятувала дідуся, який добу пролежав у лісосмузі

24 жовтня до поліції звернулась жінка із заявою про зникнення її чоловіка. Вона розповіла, що він має проблеми зі здоров’ям.

Поліцейські, кінологи з собаками та місцеві мешканці відразу приступили до пошуків зниклого.

За добу дідуся нарешті знайшли – він лежав знесилений та змерзлий на землі у лісосмузі. Виявила чоловіка старший спеціаліст-криміналіст відділення поліції Діана Лозівська.

Дідуся одразу вдягли у теплий одяг та викликали йому швидку. З переохолодженням чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Мені дуже хотілось знайти чоловіка живим. Йдучи лісосмугою, я сподівалась знайти його і вірила в це. Відійшовши від команди, мене наче щось вело в той бік. Мені вже телефонували, що час повертатись, але я впевнено йшла вперед. Озираючись навкруги далеко через поле, я побачила білу пляму. Я побігла через поле та побачила чоловіка. Одразу почала розмовляти з ним, а коли він став відгукуватися, кинулась до нього, почала вкривати, доповіла начальнику обстановку, викликала швидку. Чоловік був дуже знесиленим, він не ворушився, не розмовляв, лише видавав звуки. Коли побачила, що до мене біжить син зниклого зі сльозами на очах, я розплакалась. Зараз чоловіку надають необхідну медичну допомогу, а я просто щаслива, що опинилась в правильний час, в правильному місці і врятувала життя людині, – розповіла про перебіг пошуків поліцейська Діана Лозівська.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 14-річного хлопця, який вийшов з дому та зник безвісти

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