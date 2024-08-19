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  • На Дніпропетровщині покрівельник травмувався, впавши з 5-метрової висоти

На Дніпропетровщині покрівельник травмувався, впавши з 5-метрової висоти

Сьогодні 16:58
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Покрівельник травмувався, коли виконував ремонтні роботи на даху.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині покрівельник травмувався, впавши з 5-метрової висоти

Цієї неділі, о 18:55, до Центральної обласної диспетчерської 103 надійшов виклик із Криничанського району про падіння чоловіка 47 років приблизно з 5 метрової висоти, повідомила керівниця Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева. 

На місці медики з’ясували, що чоловік при виконанні ремонтних робіт на даху не утримався й упав вниз. Після огляду й обстеження йому поставили такий діагноз: “Кататравма. Закритий перелам правого плеча. Тупа травма грудної клітки, перелами 7-10 ребер праворуч. Шок”.

Надавши потерпілому екстрену медичну допомогу та знеболивши, медики транспортували чоловіка до Кам’янської лікарні швидкої медичної допомоги. 

Нагадаємо, у Кам’янському чоловік врятував 16-річну дівчину, яка ледь не потрапила під потяг, бо гучно слухала музику.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині покрівельник травмувався, впавши з 5-метрової висотиУкраїнська

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