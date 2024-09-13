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На Дніпропетровщині побудують перший сучасний храм ПЦУ: як виглядатиме

Сьогодні 13:24
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У Кам’янському побудують сучасний храм ПЦУ.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині побудують перший сучасний храм ПЦУ: як виглядатиме

Церква з’явиться на вулиці Сергія Слісаренка. Завтра, 14 вересня, в День міста, урочисто закладуть капсулу під будівництво храму ПЦУ. Мешканців запрошують на цю особливу подію.

Про це повідомили на сторінці Дніпровської єпархії Православної Церкви України у Facebook.

“14 вересня о 15:00 на території будівництва Козацької церкви Пресвятої Покрови, керуючий Дніпровською єпархією МИТРОПОЛИТ СИМЕОН, звершить чин закладання капсули у фундамент першого сучасного типового храму Української Церкви – духовної перлини міста.Цей храм стане символом духовного відродження, місцем, де кожен знайде підтримку, надію та сили для подальшого життя. Запрошуємо вас на цю особливу духовну та історичну подію, храм знаходиться за адресою: вулиця С. Слісаренка, 34”, – йдеться в повідомленні.

На сторінці Дніпровської єпархії Православної Церкви України також показали, як буде виглядати сучасний храм.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині побудують перший сучасний храм ПЦУ: як виглядатиме

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині побудують перший сучасний храм ПЦУ: як виглядатимеУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині побудують перший сучасний храм ПЦУ: як виглядатимеРусский

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