На Дніпропетровщині поблизу залізничного вокзалу напали на чоловіка

Постраждалий йшов з роботи поблизу залізничного вокзалу в Кам’янському, коли на нього напав невідомий чоловік. Усе сталося ввечері, 1 жовтня, повідомили в обласній поліції.
Нападник разом з подругою стояли біля одного із магазинів, коли повз проходив постраждалий чоловік. Коли потерпілий направився у бік лісосмуги, підозрюваний наздогнав його, побив палицею та забрав сумку.
Згодом оперативники піймали крадія. Ним виявився 34-річний раніше судимий за крадіжки та пограбування чоловік.
4 жовтня за погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру у скоєнні грабежу та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
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