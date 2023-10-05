На Дніпропетровщині поблизу залізничного вокзалу напали на чоловіка

У Кам'янському на Дніпропетровщині рецидивіст напав на перехожого.

Постраждалий йшов з роботи поблизу залізничного вокзалу в Кам’янському, коли на нього напав невідомий чоловік. Усе сталося ввечері, 1 жовтня, повідомили в обласній поліції.

Нападник разом з подругою стояли біля одного із магазинів, коли повз проходив постраждалий чоловік. Коли потерпілий направився у бік лісосмуги, підозрюваний наздогнав його, побив палицею та забрав сумку.

Згодом оперативники піймали крадія. Ним виявився 34-річний раніше судимий за крадіжки та пограбування чоловік.

4 жовтня за погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру у скоєнні грабежу та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

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