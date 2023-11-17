На Дніпропетровщині після ремонту на СТО вибухнув автомобіль: постраждав водій

17 листопада у Кам’янському внаслідок вибуху газового балона в автомобілі травмувався чоловік.
Як розповіла керівниця Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева, виклик надійшов близько 13:23. Повідомлялося, що під час пожежі травмувався чоловік.
На місце виїхала одна із бригад ЕМД. Як виявилося, 28 річний чоловік забрав з СТО автомобіль, в якому відремонтували газобалонну установку. Власник машини вирішив перевірити якість виконаних робіт, тому відкрив капот. У цей момент стався вибух, внаслідок якого загорівся гараж.
Згорів автомобіль, гараж, а людина отримала опіки. Постраждалому фельдшером надана екстрена медична допомога і з діагнозом – термічні опіки обличчя, шиї, кистей рук І, ІІ ступеню госпіталізований до Кам’янської ЛШМД. Бригада відпрацювала швидко і якісно. Дякуємо вам, – зазначила медик.
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