На Дніпропетровщині піротехніки знищили майже півтисячі вибухонебезпечних предметів з початку року

На Дніпропетровщині у 2023 році піротехніки знешкодили майже півтисячі боєприпасів. Вони обстежили 37,7 га території регіону. А ще понад 2,6 тис га сільськогосподарських угідь.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Рятувальники продовжують працювати над тим, аби убезпечити людей від вибухонебезпечного ворожого залізяччя. Роботи багато. Виклики кожного дня. Зокрема, у Криворізькому районі фахівці перевіряють території поблизу ліній електропередач та газопроводів. Виїжджають і на Нікопольщину», – зазначив начальник сектору гуманітарного розмінування Головного управління ДСНС в області Андрій Моторя.

Він додав, що обласний піротехнічний підрозділ ГУ ДСНС допомагає й іншим регіонам. Фахівці проводять гуманітарне розмінування населених пунктів Харківщини та Херсонщини.

Загалом з початку війни піротехніки області знищили на Дніпропетровщині більш ніж 6,6 тис вибухонебезпечних предметів.

Сапери нагадують, заборонено чіпати підозрілі предмети. Якщо виявили смертоносну знахідку, потрібно одразу телефонувати до поліції або рятувальників.

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