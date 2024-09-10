На Дніпропетровщині піротехніки ДСНС підірвалися на боєприпасі: є загиблий

На Дніпропетровщині піротехніки ДСНС проводили роботи з розмінування. Під час цього сталася детонація боєприпасу.
Трагічну звістку повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Внаслідок вибуху загинув сапер-водій, ще один сапер отримав поранення, його госпіталізували. Про тяжкість поранень не повідомляється.
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