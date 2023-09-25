На Дніпропетровщині підприємці привласнили 40 га землі біля водойми вартістю понад півмільярда - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині підприємці привласнили 40 га землі біля водойми вартістю понад півмільярда
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Сегодня 19:31

Землі водного фонду взяли в оренду та не повернули.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині підприємці привласнили 40 га землі біля водойми вартістю понад півмільярда

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, одне із товариств з обмеженою відповідальністю взяло в довгострокову оренду земельні ділянки водного фонду в межах Межиріцької сільради Павлоградського району. Підприємець отримав у своє користування прибережжя водойми площею 39,6 га та вартістю майже 600 млн грн. 

Згодом підприємство-орендар збанкрутилося і мало повернути землю державі, але деякий час нею користувався суборендар.

Реагуючи на виявлені порушення, окружна прокуратура звернулася до суду з позовною заявою. Суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі, тож територіальній громаді повернули землі вартістю понад півмільярда гривень. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині незаконно вкрали 200 гектарів землі. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині підприємці привласнили 40 га землі біля водойми вартістю понад півмільярдаУкраїнська

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