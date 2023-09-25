Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, одне із товариств з обмеженою відповідальністю взяло в довгострокову оренду земельні ділянки водного фонду в межах Межиріцької сільради Павлоградського району. Підприємець отримав у своє користування прибережжя водойми площею 39,6 га та вартістю майже 600 млн грн.
Згодом підприємство-орендар збанкрутилося і мало повернути землю державі, але деякий час нею користувався суборендар.
Реагуючи на виявлені порушення, окружна прокуратура звернулася до суду з позовною заявою. Суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі, тож територіальній громаді повернули землі вартістю понад півмільярда гривень.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині незаконно вкрали 200 гектарів землі.
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