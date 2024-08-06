На Дніпропетровщині підпалили енергообладнання на підстанції

На Дніпропетровщині навідомі вчинили підпал на підстанції.

На одній з підстанцій у Дніпропетровській області невідомі підпалили енергетичне обладнання. Це виявив персонал. Через підпал у мешканців зникло світло.

Про це повідомили на офіційному телеграм- каналі Міненерго.

Наразі пожежу вже ліквідували та стабілізували ситуацію з електроенергією у споживачів.

У Міненерго також додали, що на сьогодні, 6 серпня, планові відключення електроенергії не проводитимуться. Ситуацію в енергосистемі стабілізовано. Про зміни повідомлять на офіційних сайтах обленерго.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі графіки погодинних відключень не діятимуть, цілий день буде світло. Втім, деяким абонентам ЦЕК тимчасово відключать електроенергію на час проведення планових ремонтних робіт.

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