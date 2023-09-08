На Дніпропетровщині підлітки влаштувати ігрища поблизу могих військових

2 вересня у Новомосковську до поліції зателефонували рідні померлих Захисників. Вони повідомили, що підлітки влаштували ігри на кладовищі та вчинили безлад поблизу місць поховань. Там поліцейські побачили дітей 13 та 10 років.
З дітьми та батьками правоохоронці провели профілактичні бесіди. Про це йдеться у публікації Новомосковського районного відділу поліції.
Також на батьків склали адміністративні протоколи за 1 частиною статті 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Для прийняття законного рішення зібрані матеріали направлять до суду.
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