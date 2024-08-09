На Дніпропетровщині підлітки спаплюжили могилу військового: деталі від поліції

Правоохоронці встановили особи невідомих, які минулої ночі намагалися витягти з землі прапор України біля могили у селищі Межове на Дніпропетровщині. Нагадаємо, відео процесу, який супроводжувався нецензурною лайкою та сміхом, оприлюднили у місцевих Telegram-каналах.
Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
На розповсюджене відео натрапили поліцейські та відправилися на місце події.
Місце скоєння злочину оглянули, зібрали речові докази та встановили причетних осіб. Вандалами виявились місцеві підлітки – 16-річна дівчина та 15-річний хлопець. Їх доставили до відділення поліції та опитали.
Також у поліції зазначили, що могила належить полеглому військовослужбовцю.
За наругу над могилою поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України. Розпочато слідство, – йдеться в публікації поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали: Скачуть по могильним плитам та пиячать: у Новомосковську підлітки розважаються на воєнному меморіалі
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