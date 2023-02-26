На Дніпропетровщині під завалами власного будинку загинув 48-річний чоловік

Рятувальники з Дніпра прибули за вказаною адресою та з’ясували, що сталося аварійне руйнування житла. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Чоловік не зміг вийти, тож опинився під завалами. На жаль, він отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.
Співробітники ДСНС за допомогою бензопил демонтували частину конструкцій будинку, провели розбір завалів та деблокували чоловіка без ознак життя, 1974 року народження.
Наразі поліція проводить слідчі дії для з’ясування обставин події.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 26 лютого, Землю накрила потужна магнітна буря. Вона триватиме…
У неділю, 26 лютого, електротранспорт Дніпра працюватиме у штатному режимі…
Вночі, 26 лютого, ворог вкотре атакував Дніпропетровщину. Нікопольский район 17…
У неділю, 25 лютого, у Музеї російсько-української війни, що в…