На Дніпропетровщині під час риболовлі чоловік провалився під кригу

Сьогодні, 8 січня, о 13:01 на лінію "101" надійшло повідомлення про те, що у селищі Іларіонове Синельниківського району під час риболовлі чоловік провалився під кригу.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони побачили, що на місцевому ставку під кригою на відстані одного метра від берега знаходиться тіло чоловіка.

За допомогою пожежно-рятувального обладнання рятувальники дістали загиблого та передали представникам поліції.

Обставини загибелі чоловіка 1939 року народження з’ясовуються.

До робіт залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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