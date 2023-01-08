На Дніпропетровщині під час риболовлі чоловік провалився під кригу

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони побачили, що на місцевому ставку під кригою на відстані одного метра від берега знаходиться тіло чоловіка.
За допомогою пожежно-рятувального обладнання рятувальники дістали загиблого та передали представникам поліції.
Обставини загибелі чоловіка 1939 року народження з’ясовуються.
До робіт залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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