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На Дніпропетровщині під час руху загорілася вантажівка

Сьогодні 10:19
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У середу, 26 жовтня, о 16:57 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Центральній селища Царичанка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху загорілася вантажівка

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події виїхали рятувальники. Прибувши, вони встановили, що під час руху загорілася вантажівка «Mercedes-Benz ATEGO 1823».

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху загорілася вантажівка

Пожежу локалізували о 17:25 та ліквідували о 17:50.

Вогонь пошкодив вантажний автомобіль на площі 10 кв. м.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху загорілася вантажівка

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху загорілася вантажівка

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в центрі міста загорівся приватний будинок.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху загорілася вантажівкаУкраїнська

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