На Дніпропетровщині під час руху загорілася вантажівка

У середу, 26 жовтня, о 16:57 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Центральній селища Царичанка.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події виїхали рятувальники. Прибувши, вони встановили, що під час руху загорілася вантажівка «Mercedes-Benz ATEGO 1823».

Пожежу локалізували о 17:25 та ліквідували о 17:50.

Вогонь пошкодив вантажний автомобіль на площі 10 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в центрі міста загорівся приватний будинок.

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