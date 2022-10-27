На Дніпропетровщині під час руху загорілася вантажівка

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце події виїхали рятувальники. Прибувши, вони встановили, що під час руху загорілася вантажівка «Mercedes-Benz ATEGO 1823».
Пожежу локалізували о 17:25 та ліквідували о 17:50.
Вогонь пошкодив вантажний автомобіль на площі 10 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До місця виклику залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в центрі міста загорівся приватний будинок.
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