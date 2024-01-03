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  • На Дніпропетровщині під час пожежі на дров’яному складі загинула людина

На Дніпропетровщині під час пожежі на дров’яному складі загинула людина

Сьогодні 11:33
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У Кривому Розі чоловік згорів на дров'яному складі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час пожежі на дров’яному складі загинула людина

Моторошна пожежа сталася ввечері 2 січня, повідомили в ДСНС.

Вогнем охопило дерев’яну закинуту споруду, де зберігалися піддони з дерева на загальній площі 60 кв. м. Пожежа сталася на вулиці Ярослава Мудрого Саксаганського району міста Кривий Ріг.

Під час гасіння пожежі на попелищі знайшли обгоріле тіло людини. Особу загиблого встановлюють правоохоронці.

Пожежу ліквідовано о 20:33. До ліквідації займання було залучено 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час пожежі на дров’яному складі загинула людинаУкраїнська

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