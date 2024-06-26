Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили труп

Сьогодні 07:49
просмотров

Вночі у селі Лобойківка сталася пожежа.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили труп

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

26 червня близько 02:49 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у приватному секторі на вулиці Дружби села Лобойківка Петриківської селищної громади Дніпровського району.

Після того, як вогнеборці прибули на місце підії, було встановлено, що горіли речі домашнього вжитку в одній з кімнат будинку, також зайнявся дах і перекриття будинку. Загальна площа пожежі скалала 50 кв. м.

Займання ліквідували близько 04:40 ранку.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили труп

Під час ліквідації співробітники Служби порятунку виявили тіло. Особу встановлюватимуть експерти. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили труп жінки.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили трупУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили трупРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У небі над Кривим Рогом зафіксували рідкісне оптичне явище (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:24
    У небі над Кривим Рогом зафіксували рідкісне оптичне явище (ФОТО)

    Вчора, 25 червня, ввечері у Кривому Розі побачили вогняну веселку.

    Рекордну кількість “ухилянтів” затримали на Одещині, серед них – чоловіки з Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Вчора 21:30
    Рекордну кількість “ухилянтів” затримали на Одещині, серед них – чоловіки з Дніпропетровщини

    Чоловіків з Дніпропетровщини, які хотіли потрапити за кордон, затримали прикордонники.

    У Дніпровському районі вперше зазнімкували оленя японського (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 16:10
    У Дніпровському районі вперше зазнімкували оленя японського (ФОТО)

    У Дніпровському районі сфотографували цікавого звіра.

    Двоє військових збирали боєприпаси у зоні бойових дій та продавали їх на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Вчора 12:59
    Двоє військових збирали боєприпаси у зоні бойових дій та продавали їх на Дніпропетровщині

    Два військовослужбовці збирали боєприпаси та привозили на Дніпропетровщину для їх…

    Наверх