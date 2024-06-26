На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили труп

Вночі у селі Лобойківка сталася пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

26 червня близько 02:49 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у приватному секторі на вулиці Дружби села Лобойківка Петриківської селищної громади Дніпровського району.

Після того, як вогнеборці прибули на місце підії, було встановлено, що горіли речі домашнього вжитку в одній з кімнат будинку, також зайнявся дах і перекриття будинку. Загальна площа пожежі скалала 50 кв. м.

Займання ліквідували близько 04:40 ранку.

Під час ліквідації співробітники Служби порятунку виявили тіло. Особу встановлюватимуть експерти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили труп жінки.

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