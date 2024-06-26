На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили труп

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
26 червня близько 02:49 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у приватному секторі на вулиці Дружби села Лобойківка Петриківської селищної громади Дніпровського району.
Після того, як вогнеборці прибули на місце підії, було встановлено, що горіли речі домашнього вжитку в одній з кімнат будинку, також зайнявся дах і перекриття будинку. Загальна площа пожежі скалала 50 кв. м.
Займання ліквідували близько 04:40 ранку.
Під час ліквідації співробітники Служби порятунку виявили тіло. Особу встановлюватимуть експерти.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили труп жінки.
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