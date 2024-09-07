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  • На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки

На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки

Сьогодні 17:03
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У місті Павлоград під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомлення про займання квартири надійшло сьогодні, 7 вересня, о 13 годині.

Горіло житлове помешкання п’ятиповерховому будинку, розташованому на вулиці Дмитра Бочарникова міста Павлоград.

На місці рятувальники встановили,  що в кімнаті квартири на третьому поверху горить майно на площі 10 кв.м.

Вогнеборці виявили тіло жінки під час гасіння пожежі.

Сьогодні ми писали про те, що у Павлограді зросла кількість поранених після ракетного удару.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінкиУкраїнська

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