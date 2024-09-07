На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки

У місті Павлоград під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомлення про займання квартири надійшло сьогодні, 7 вересня, о 13 годині.

Горіло житлове помешкання п’ятиповерховому будинку, розташованому на вулиці Дмитра Бочарникова міста Павлоград.

На місці рятувальники встановили, що в кімнаті квартири на третьому поверху горить майно на площі 10 кв.м.

Вогнеборці виявили тіло жінки під час гасіння пожежі.

Сьогодні ми писали про те, що у Павлограді зросла кількість поранених після ракетного удару.

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