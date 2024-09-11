На Дніпропетровщині під час ліквідації масштабної пожежі вогнеборці виявили тіло жінки

У Нікопольському районі на пожежі загинула жінка.

Пожежа сталася вчора вночі, 10 вересня, близько 22:33 на вулиці Зелена селища Південне Першотравневської громади. Там горів одноповерховий житловий будинок. Площа займання — 80 кв.м. На місце викликали рятувальників.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області.

Вогнеборці гасили пожежу більше години. О 01:10, 11 вересня, полум’я було ліквідовано. Під час ліквідації пожежі виявлено тіло жінки 1971 року народження.

“До місця події залучено 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області”, – повідомили в ДСНС.

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