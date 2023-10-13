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  • На Дніпропетровщині під час будівництва укриття на підлітка впав бетонний блок

На Дніпропетровщині під час будівництва укриття на підлітка впав бетонний блок

Сьогодні 15:55
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У Криничанському районі на підлітка впав бетонний блок.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час будівництва укриття на підлітка впав бетонний блок

 фото умовне

У селищі Биково сталася надзвичайна ситуація. Школяра придавив бетонний блок. На жаль, 15-річний хлопчик від отриманих травм помер. Про це повідомляє видання “Дніпро Оперативний”. 

Трагедія сталася 12 жовтня. Відомо, що підліток допомагав своєму вітчиму будувати підземне укриття біля місцевої гімназії. Під час робіт звалилися бетонні фундаментні блоки, якими привалило хлопчика та 44-річного робітника. 

Чоловіка забрали до лікарні, а ось хлопчика реанімувати не вдалося. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині робітника вдарило струмом, коли він монтував кабелі на стовпі. Чоловік травмувався, коли впав з висоти. А у Нікополі під час повторного обстрілу росіян постраждали рятувальники, які приїхали гасити пожежу. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час будівництва укриття на підлітка впав бетонний блокУкраїнська

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