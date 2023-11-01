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  • На Дніпропетровщині переправляли “ухилянтів” за кордон під виглядом волонтерів

На Дніпропетровщині переправляли “ухилянтів” за кордон під виглядом волонтерів

Сьогодні 10:32
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Схема діяла по всій Україні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині переправляли

Ексзаступника голови Служби судової охорони підозрюють в організації масштабної схеми нелегального виїзду чоловіків за кордон.

Для реалізації оборудки фігурант створив в Україні фейковий благодійний фонд та понад 30 псевдоволонтерських організацій. Від «імені» цих установ він оформлював ухилянтів як міжнародних перевізників гуманітарних вантажів.

«Схема» діяла у 8 областях, зокрема і на Дніпропетровщині. Вартість таких «послуг» становила від 2 до 5 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості зарубіжної «поїздки».

Щоб уникнути правосуддя, фігурант у березні цього року втік до однієї з європейських країн як волонтер. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти держави.

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