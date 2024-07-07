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  • На Дніпропетровщині перекинувся Daewoo Lanos: водія деблокували рятувальники

На Дніпропетровщині перекинувся Daewoo Lanos: водія деблокували рятувальники

Сьогодні 11:21
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У місті Кривий Ріг сталася серйозна ДТП.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині перекинувся Daewoo Lanos: водія деблокували рятувальники

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Сьогодні о 09:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Федора Караманиць Покровського району міста Кривий Ріг. По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля «Daewoo Lanos», ймовірно, не впорався з керуванням та допустив перекидання легковика, — йдеться у дописі рятувальників.

У понівеченому авто затисло водія, рятувальники 50-річного чоловіка з салону.

Постраждалого ушпиталили до лікарні. Усі обставини ДТП з’ясовуватимуть працівники Нацполіції.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині перекинувся Daewoo Lanos: водія деблокували рятувальникиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині перекинувся Daewoo Lanos: водія деблокували рятувальникиРусский

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