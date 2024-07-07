На Дніпропетровщині перекинувся Daewoo Lanos: водія деблокували рятувальники

У місті Кривий Ріг сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Сьогодні о 09:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Федора Караманиць Покровського району міста Кривий Ріг. По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля «Daewoo Lanos», ймовірно, не впорався з керуванням та допустив перекидання легковика, — йдеться у дописі рятувальників.