На Дніпропетровщині перекинувся Daewoo Lanos: водія деблокували рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Сьогодні о 09:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Федора Караманиць Покровського району міста Кривий Ріг. По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля «Daewoo Lanos», ймовірно, не впорався з керуванням та допустив перекидання легковика, — йдеться у дописі рятувальників.
У понівеченому авто затисло водія, рятувальники 50-річного чоловіка з салону.
Постраждалого ушпиталили до лікарні. Усі обставини ДТП з’ясовуватимуть працівники Нацполіції.
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