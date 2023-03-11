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  • На Дніпропетровщині пенсіонер випадково впав у вогонь, коли палив сухостій

На Дніпропетровщині пенсіонер випадково впав у вогонь, коли палив сухостій

Сьогодні 10:45
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У п'ятницю, 10 березня, у селі Георгіївка Синельниківського району, що на Дніпропетровщині, пенсіонер підпалив сухостій і випадково впав у вогонь, через що отримав серйозні опіки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пенсіонер випадково впав у вогонь, коли палив сухостій

На місце викликали рятувальників, які встановили, що на відкритій території горить суха трава на площі 0,5 га, а чоловік, який і спричинив пожежу в екосистемі, лежав біля згарища. 

Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

Як з’ясувалося, під час спалювання сухостою, місцевий житель, 1939 року народження, не втримав рівновагу та впав у вогонь.

Палій отримав опіки лівої руки та спини. З травмами його було госпіталізовано до лікарні. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пенсіонер випадково впав у вогонь, коли палив сухостій

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині пенсіонер випадково впав у вогонь, коли палив сухостійУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині пенсіонер випадково впав у вогонь, коли палив сухостійРусский

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