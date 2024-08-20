На Дніпропетровщині палаюча трава пошкодила газопроводи

На Дніпропетровщині сотні людей залишилися без газу.

У зв’язку із загорянням сухої трави в одному із сіл Першотравневської громади на Павлоградщині пошкоджено газопроводи середнього і низького тисків на переході від поліетиленового газопроводу до сталевого, повідомили представники “Газмережі”.

Аварійна бригада відразу прибула на місце аварії. Фахівці з’ясували, що територія ураження вогнем велика, а для ліквідації наслідків необхідно провести комплекс ремонтних робіт. Тому задля безпеки населення прийнято рішення про тимчасове припинення розподілу газу 600 мешканцям.

Спалювання сухостою під час воєнного стану вважається диверсією і карається законом. Люди підпалюють сухостій, що призводить до непоправних наслідків. Вогонь перекидається на житлові будинки, критичну інфраструктуру: газопроводи, обладнання на них. Як у даному випадку, – коментують подію газовики.

Ремонтні роботи планують завершити 23 серпня, після чого людям повернуть газ.

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