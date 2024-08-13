На Дніпропетровщині палала фабрика

Вночі горіло велике підприємство у Кривому Розі, повідомили в ДСНС.
Сьогодні, 13 серпня, о 3 годині ночі на території місцевої фабрики загорівся дах виробничої будівлі та готова продукція на загальній площі 800 кв. м.
Займання вдалося ліквідувати аж під ранок. На щастя, внаслідок події загиблих та травмованих немає.
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