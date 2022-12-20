На Дніпропетровщині п’яний водій намагався підкупити патрульного

У Кривому Розі п’яний водій ВАЗ намагався підкупити патрульного та уникнути покарання. Суд виніс вирок чоловіку.
У вересні в Інгулецькому районі Кривого Рогу патрульні зупинили ВАЗ 2106. Водій автомобіля був п’яним. Чоловік вирішив уникнути відповідальності та запропонував поліцейському хабар у сумі 6 тисяч гривень.
Водій визнав свою провину. Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу – 17 тисяч гривень. Чоловік зобов’язаний 10 місяців платити по 1700 гривень, поки не виплатить всю суму.
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