На Дніпропетровщині п’яний водій намагався підкупити патрульного

Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

У Кривому Розі п’яний водій ВАЗ намагався підкупити патрульного та уникнути покарання. Суд виніс вирок чоловіку.

У вересні в Інгулецькому районі Кривого Рогу патрульні зупинили ВАЗ 2106. Водій автомобіля був п’яним. Чоловік вирішив уникнути відповідальності та запропонував поліцейському хабар у сумі 6 тисяч гривень.

Водій визнав свою провину. Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу – 17 тисяч гривень. Чоловік зобов’язаний 10 місяців платити по 1700 гривень, поки не виплатить всю суму.

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