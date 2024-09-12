На Дніпропетровщині окупанти атакували дронами рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині окупанти атакували дронами рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу
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Сегодня 07:46

Окупанти обстріляли рятувальників на Нікопольщині.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині окупанти атакували дронами рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу

Вчора ввечері, 11 вересня, у Нікополі через ворожий удар дроном загорівся приватний будинок. Рятувальники, які приїхали на місце, не могли загасити пожежу через повторну атаку БпЛА. Внаслідок обстрілу пошкоджено пожежний автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Він також додав, що крім Нікополя, ворог поцілив по Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Били з артилерії, безпілотниками, обстрілювали з «граду». В районі сталися пожежі, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газогін та лінії електропередачі. Люди не постраждали.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без обстрілів.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині окупанти атакували дронами рятувальників, які гасили пожежу після обстрілуУкраїнська

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