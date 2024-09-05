На Дніпропетровщині обстріляли рятувальників, які приїхали гасити пожежу після прильоту

У Дніпропетровській області через повторний приліт постраждав рятувальник, який приїхав гасити пожежу.

У четвер, 5 вересня, вогнеборці потрапили під повторний ворожий обстріл. Внаслідок атаки постраждав рятувальник.

Як повідомили в ДСНС, вранці росіяни атакували Дніпропетровську область. Виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Коли надзвичайники працювали на місці, ворог підступно здійснив повторний удар.

Внаслідок обстрілу знищено пожежно-рятувальний автомобіль, постраждав рятувальник. Решта співробітників Служби порятунку встигли перейти в укриття.

45-річному постраждалому чоловіку надали необхідну допомогу, стан задовільний. Вогнем знищене службове авто.

Пожежу ліквідували. На місці події працювали 18 рятувальників та 4 одиниці техніки.

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