На Дніпропетровщині незаконно жила громадянка рф, яка втягувала дівчат у проституцію: її видворили з країни

Поліцейські міграційної поліції Дніпропетровської області видворили з України громадянку рф.

За даними поліції, 2019 року 38-річну росіянку засудили до 4-х років позбавлення волі за втягування українських дівчат до проституції. Після закінчення строку ув’язнення жінка не мала законних підстав для перебування на території України, тому її затримали.

Порушницю притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) КУпАП та наклали штраф. Судом було прийнято рішення про примусове видворення росіянки на батьківщину.

3 квітня працівники міграційної поліції разом із працівниками Державної міграційної служби доставили нелегалку до пункту тимчасового перебування іноземців, де вона буде очікувати видворення з нашої країни.

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