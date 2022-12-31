На Дніпропетровщині невідомі погрожували підірвати будівлі СБУ та військкомати

“Підривник” вимагав 400 гривень на поповнення рахунку на телефон.
Про це повідомляє пресслужба міськради Дніпра.
На вказані адреси вирушили правоохоронці. Вони перевірили 37 військкоматів в області, проте жодних вибухових чи підозрілих предметів не виявили. Також аналогічні перевірки пройшли в 7 відділах СБУ в Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському, Павлограді, Новомосковську, Нікополі, Жовтих Водах. Вибухових та підозрілих предметів також не знайшли.
Усі мінування виявилися хибними.
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