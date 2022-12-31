Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині невідомі погрожували підірвати будівлі СБУ та військкомати

На Дніпропетровщині невідомі погрожували підірвати будівлі СБУ та військкомати

Сьогодні 20:03
просмотров

Сьогодні, 31 грудня, на електронну адресу СБУ невідомі надіслали два листи, в яких погрожували підірвати будівлі СБУ та військкомати області.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині невідомі погрожували підірвати будівлі СБУ та військкомати

“Підривник” вимагав 400 гривень на поповнення рахунку на телефон.

Про це повідомляє пресслужба міськради Дніпра.

На вказані адреси вирушили правоохоронці. Вони перевірили 37 військкоматів в області, проте жодних вибухових чи підозрілих предметів не виявили. Також аналогічні перевірки пройшли в 7 відділах СБУ в Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському, Павлограді, Новомосковську, Нікополі, Жовтих Водах. Вибухових та підозрілих предметів також не знайшли.

Усі мінування виявилися хибними.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині невідомі погрожували підірвати будівлі СБУ та військкоматиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині невідомі погрожували підірвати будівлі СБУ та військкоматиРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Сили ППО збили 12 із понад 20 російських крилатих ракет, — Залужний
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:38
    Сили ППО збили 12 із понад 20 російських крилатих ракет, — Залужний

    Сьогодні, 31 грудня, росіяни вирішили "привітати" нас з Новим роком…

    У Дніпрі о 15:30 тролейбуси та трамваї не вийшли на маршрути: коли відновлять рух
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:36
    У Дніпрі о 15:30 тролейбуси та трамваї не вийшли на маршрути: коли відновлять рух

    Важливо!

    Знищено все: у Кам’янському горів магазин (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:13
    Знищено все: у Кам’янському горів магазин (ФОТО)

    Сьогодні, 31 грудня, о 04:36 до Служби порятунку «101» повідомили,…

    Заряджайте все: на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:09
    Заряджайте все: на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світла

    Через нову атаку росіян у Дніпропетровській області введено екстрені відключення…

    Наверх