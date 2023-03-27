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На Дніпропетровщині неповнолітній до смерті побив 52-річного чоловіка

Сьогодні 17:53
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У неділю, 26 березня, близько 16:00 у селі Прядівка місцева мешканка знайшла труп 52-річного чоловіка. Він лежав у літній кухні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині неповнолітній до смерті побив 52-річного чоловіка

Жінка звернулася до поліції.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Відомо, що на тілі були тілесні ушкодження.

Пізніше з’ясувалося, що потерпілий ввечері розпивав спиртне з неповнолітнім хлопцем і той його декілька разів вдарив рукою по обличчю. Неповнолітнього спіймали.

За попередніми даними, зловмиснику 16 років.

За даним фактом відкрито кримінальне впровадження за ч. 2 ст. 121. Триває судово-медична експертиза.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині неповнолітній до смерті побив 52-річного чоловіка

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині неповнолітній до смерті побив 52-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині неповнолітній до смерті побив 52-річного чоловікаРусский

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