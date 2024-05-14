Близько 15:00 14 травня на Береговій села Кудашівка Криворізького району сталася пожежа у одноповерховому житловому будинку. Вогнеборці, які прибули на місце події, виявили тіло чоловіка у полум’ї.
Рятувальники загасили вогонь, який пошкодив майно на площі 30 квадратних метрів. Тепер правоохоронці встановлюватимуть всі обставини справи.
Читайте також:
У Дніпрі на лівому березі збереглася стара голуб'ятня.
З початку 2024 року Національна служба здоров'я України отримала понад…
У Дніпропетровській області зараз можна знайти гідну роботу. Роботодавці шукають…
У Дніпрі померла зооволонтерка, яка разом з донькою багато років…