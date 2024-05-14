На Дніпропетровщині на згарищі будинку знайшли тіло людини - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині на згарищі будинку знайшли тіло людини
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Сегодня 18:42

У Криворізькому районі під час пожежі загинув чоловік.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на згарищі будинку знайшли тіло людини

Під час гасіння пожежі у будинку Криворізького району рятувальники знайшли тіло.
 

Близько 15:00 14 травня на Береговій села Кудашівка Криворізького району сталася пожежа у одноповерховому житловому будинку. Вогнеборці, які прибули на місце події, виявили тіло чоловіка у полум’ї.

Рятувальники загасили вогонь, який пошкодив майно на площі 30 квадратних метрів. Тепер правоохоронці встановлюватимуть всі обставини справи.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на згарищі будинку знайшли тіло людини

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на згарищі будинку знайшли тіло людиниУкраїнська

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