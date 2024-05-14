У Криворізькому районі під час пожежі загинув чоловік.

Під час гасіння пожежі у будинку Криворізького району рятувальники знайшли тіло.

Близько 15:00 14 травня на Береговій села Кудашівка Криворізького району сталася пожежа у одноповерховому житловому будинку. Вогнеборці, які прибули на місце події, виявили тіло чоловіка у полум’ї.

Рятувальники загасили вогонь, який пошкодив майно на площі 30 квадратних метрів. Тепер правоохоронці встановлюватимуть всі обставини справи.