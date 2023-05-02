На Дніпропетровщині на трасі зіткнулися Volkswagen та BYD: є загиблі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 12:20.
На місце ДТП оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що зіткнулися BYD та Volkswagen Passat.
На жаль, внаслідок аварії загинули водії легковиків.
Співробітники ДСНС вилучили двох чоловіків без ознак життя з понівечених автівок.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
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