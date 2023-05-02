На Дніпропетровщині на трасі зіткнулися Volkswagen та BYD: є загиблі

Сьогодні, 2 травня, на автошляху Р-37 між селами Чумаки та Сергіївка Нікопольського району сталася аварія.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 12:20.

На місце ДТП оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що зіткнулися BYD та Volkswagen Passat.

На жаль, внаслідок аварії загинули водії легковиків.

Співробітники ДСНС вилучили двох чоловіків без ознак життя з понівечених автівок.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

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