На Дніпропетровщині на трасі Kia вилетіла в кювет і перекинулася: 15-річна дівчинка отримала важкі травми

У понеділок, 9 жовтня, на автошляху М-30 “Стрий – Луганськ – Ізварине” поблизу села Троїцьке сталася аварія.
Там водійка легкового автомобіля Kia Cerato не впоралась з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав в кювет та перекинувся.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 17:10.
На жаль, постраждала 15-річна пасажирка легковика. Дівчинку госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом струс головного мозку, черепно-мозкова травма, забій грудної клітини.
Усі обставини аварії будуть встановлювати слідчі з ДТП.
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