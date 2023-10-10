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На Дніпропетровщині на трасі Kia вилетіла в кювет і перекинулася: 15-річна дівчинка отримала важкі травми

Сьогодні 07:15
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Будь ласка, будьте уважні та обережні за кермом!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі Kia вилетіла в кювет і перекинулася: 15-річна дівчинка отримала важкі травми

У понеділок, 9 жовтня, на автошляху М-30 “Стрий – Луганськ – Ізварине” поблизу села Троїцьке сталася аварія.

Там водійка легкового автомобіля Kia Cerato не впоралась з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав в кювет та перекинувся.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 17:10.

На жаль, постраждала 15-річна пасажирка легковика. Дівчинку госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом струс головного мозку, черепно-мозкова травма, забій грудної клітини.

Усі обставини аварії будуть встановлювати слідчі з ДТП.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі Kia вилетіла в кювет і перекинулася: 15-річна дівчинка отримала важкі травми

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі Kia вилетіла в кювет і перекинулася: 15-річна дівчинка отримала важкі травмиУкраїнська

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