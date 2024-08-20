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На Дніпропетровщині на тлі новин про заборону УПЦ вандали облили бензином капличку ПЦУ

Сьогодні 21:21
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У Нікополі на Дніпропетровщині вандали облили бензином капличку Православної церкви України.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на тлі новин про заборону УПЦ вандали облили бензином капличку ПЦУ

Увечері 20 серпня у Нікополі невідомі облили бензином капличку ПЦУ, повідомили у телеграм-каналі “Православна Нікопольщина”.

Щойно повідомили віряни про те, як невідомими вандалами облили бензином українську капличку біля міського моргу, – йдеться у повідомленні. 

У ПЦУ Нікополя та району говорять, що такі дії невідомих насторожують, зважаючи на те, що це відбулося на тлі новин про заборону церкви Московського патріархату. 

Адже капличку облили бензином в день заборони Верховною Радою церкви московського патріархату в Україні. Від дій невідомих постраждала капличка на честь ікони Божої Матері “Утамуй мої печалі”, – зазначають віряни. 

Нагадаємо, рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП.

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