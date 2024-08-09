На Дніпропетровщині на кладовищі невідомі вчинили акт вандалізму біля могили

На одному з кладовищ у Синельниківському районі вандали паплюжили могилу.

У ніч на 9 серпня у Синельниківському районі двоє невідомих, схожих на підлітків, намагалися зламати прапор України біля могили на кладовищі.

Весь процес, який супроводжувався нецензурною лайкою та сміхом зняли на відео, яке згодом поширилося в місцевих Telegram-каналах.

Головним “героєм” відео став хлопець, схожий на підлітка, який намагався зламати український прапор. Фіксувала це все його подруга, яка протягом всього процесу сміялася та лаялася.

У коментарях до публікації місцеві неабияк обурені та висловили свою злість щодо даного інциденту.

Ой, ну це ж просто жах! Як можно таке робити? Прапор України — це символ нашої гордості і єдності. Сподіваюся, що відповідні органи вжили заходів, а такі вандали отримають по заслузі. Мені здається, що ми всі повинні об’єднуватися, щоб захистити наші цінності і традиції. Давайте не будемо байдужими до таких подій! – написала у коментарях користувачка Telegram Марія.

Місцеві зазначають – вандали повинні бути покарані.

Деякі з коментаторів стверджують, що подія сталася у селищі Межова, а також повідомили, що дівчина, яка знімала відео, також брала участь у пошкодженні українського прапора.

Навіщо підлітки вирішили зробити це посеред ночі, навіщо їм прапор та чи вдалося їм зробити задумане – наразі не повідомляється. Також невідомо, кому належить могила.

Зауважимо, що відповідно до статті 194 КК Україні “Умисне знищення або пошкодження майна“, вандалізм, пошкодження або руйнування майна, розміщеного у громадських місцях, у тому числі пам’ятників, які не включені до Державного реєстру національного культурного надбання, караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до трьохсот годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше ми писали про зірвані прапори, понівечені пам’ятники: у Дніпрі на цвинтарі вандали спаплюжили могили Захисників.

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