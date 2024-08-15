14 серпня поблизу селища Губиниха у Новомосковському районі Дніпропетровської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала жінка.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.
По прибуттю на місце події надзвичайники встановили, що відбулося зіткнення двох автівок – “Chevrolet Aveo” та “Ford Transit”. З першого автомобіля дістали постраждалу пасажирку. Її госпіталізували.
У якому стані травмована жінка не повідомляється. Щодо стану водіїв не зазначається.
На щастя, займання жодної з автівок не відбулося. Рятувальники здійснили комплекс заходів задля запобіганню виникнення пожежі.
До робіт залучили 4 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині легковик зіткнувся з деревом та загорівся: травмована жінка.
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