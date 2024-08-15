На Дніпропетровщині на автошляху зіткнулися дві автівки: постраждала жінка - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині на автошляху зіткнулися дві автівки: постраждала жінка
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Сегодня 07:13

У Новомосковському районі сталася ДТП.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на автошляху зіткнулися дві автівки: постраждала жінка

14 серпня поблизу селища Губиниха у Новомосковському районі Дніпропетровської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала жінка. 

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області. 

По прибуттю на місце події надзвичайники встановили, що відбулося зіткнення двох автівок – “Chevrolet Aveo” та “Ford Transit”. З першого автомобіля дістали постраждалу пасажирку. Її госпіталізували. 

У якому стані травмована жінка не повідомляється. Щодо стану водіїв не зазначається. 

На щастя, займання жодної з автівок не відбулося. Рятувальники здійснили комплекс заходів задля запобіганню виникнення пожежі. 

До робіт залучили 4 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки. 

Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині легковик зіткнувся з деревом та загорівся: травмована жінка.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на автошляху зіткнулися дві автівки: постраждала жінкаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині на автошляху зіткнулися дві автівки: постраждала жінкаРусский

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