На Дніпропетровщині можуть з’явитися аптеки “на колесах”: що відомо

Такі аптеки “на колесах” зможуть працювати виключно у селах, де немає традиційних аптек, а у мешканців обмежений доступ до лікарських засобів.
Про це повідомили у МОЗ.
Крім того, у період дії воєнного стану мобільні пересувні аптечні пункти також зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що в мобільних аптечних пунктах діятимуть ті ж самі правила відпуску лікарських засобів, що й у стаціонарних аптеках. Усі рецептурні препарати будуть відпускатися виключно за рецептом (як паперовим, так і електронним). Зокрема, продаватимуть препарати за програмою “Доступні ліки”.
Важлива не лише доступність, а й якість. Саме тому право створювати такі мобільні аптеки є виключно у ліцензованих підприємств. І я звертаюся до цих ліцензіатів із проханням скористатися такою можливістю, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Також у МОЗ повідомили, що зараз у селах та селищах міського типу працюють близько 5700 аптек та аптечних пунктів. Загалом у країні залишається понад 20 000 сіл, де немає аптек.
Нагадаємо, раніше ми писали, як мешканцям Дніпра безкоштовно отримати антидепресанти (ІНСТРУКЦІЯ).
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