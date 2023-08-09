На Дніпропетровщині можуть з’явитися аптеки “на колесах”: що відомо

Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє ліцензіатам із роздрібної торгівлі лікарськими засобами відкривати мобільні аптечні пункти.

Такі аптеки “на колесах” зможуть працювати виключно у селах, де немає традиційних аптек, а у мешканців обмежений доступ до лікарських засобів.

Про це повідомили у МОЗ.

Крім того, у період дії воєнного стану мобільні пересувні аптечні пункти також зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що в мобільних аптечних пунктах діятимуть ті ж самі правила відпуску лікарських засобів, що й у стаціонарних аптеках. Усі рецептурні препарати будуть відпускатися виключно за рецептом (як паперовим, так і електронним). Зокрема, продаватимуть препарати за програмою “Доступні ліки”.

Важлива не лише доступність, а й якість. Саме тому право створювати такі мобільні аптеки є виключно у ліцензованих підприємств. І я звертаюся до цих ліцензіатів із проханням скористатися такою можливістю, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Також у МОЗ повідомили, що зараз у селах та селищах міського типу працюють близько 5700 аптек та аптечних пунктів. Загалом у країні залишається понад 20 000 сіл, де немає аптек.

Нагадаємо, раніше ми писали, як мешканцям Дніпра безкоштовно отримати антидепресанти (ІНСТРУКЦІЯ).

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