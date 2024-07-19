На Дніпропетровщині мешканці отримують пенсію вищу за середню по країні: скільки саме

Дніпропетровщина серед восьми областей, де мешканці отримують пенсію вищу за середню по країні.

Середня пенсія по країні зросла цьогоріч завдяки індексаціям, проведеним у березні, та складає 5816 гривень. Це на 8% більше, ніж минулого року. На Дніпропетровщині середня пенсія складає 6401 грн, що на 10% більше за середню по країні. Приблизно така сама ситуація ще у 7 регіонах України: Донеччина, Житомирщина, Київ, Рівненщина, Луганщина, Запорізька та Київська області.

Про це повідомляє “Опендатабот”.

Найвища середня пенсія у Києві — 7940,27 гривень, що на 36,5% більше за середню по країні. Найменшу середню пенсію отримують пенсіонери Тернопільської області: 4436,41 гривень — це на 24% менше за середню по Україні. У Харківській — виплати тримаються на рівні середніх.

“10,26 млн пенсіонерів налічується в Україні станом на початок липня 2024 року. Наразі майже 4,5 мільйона пенсіонерів отримують пенсії менше 4 тисяч гривень. Варто зазначити, що більше половини цих пенсіонерів отримують виплати нижчі за 3 тисячі гривень. Водночас частка пенсіонерів з пенсіями менше 4000 гривень скоротилася з 51% до 43,5% за перше півріччя 2024 року. 1,2 мільйони громадян отримують середню пенсію понад 10 тисяч гривень”, – повідомляє “Опендатабот”.

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