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На Дніпропетровщині майже 300 будинків залишаються підтопленими

Сьогодні 10:00
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На ранок 20 квітня ДСНС у Дніпропетровській області надало оперативну інформацію щодо наслідків повені.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині майже 300 будинків залишаються підтопленими

По області залишаються підтопленими 274 будинки. Найбільше – 239 – в смт Курилівка Петриківської селищної ТГ Дніпровського району, 33 будинки – в смт. Обухівка Обухівської селищної ТГ Дніпровського району та 2 будинки – у Дніпрі.

Крім цього, у Шевченківському районі Дніпра підтоплено 1 храм, а також – розважальний заклад «Rio Club» і територія закладу відпочинку «Дача Горця» в Обухівці.

Постраждали від води і 435 територій приватних домоволодінь по області, а також – півгектари сільгоспугідь у Курилівці.

У ДСНС зазначили: обстеження територій та контроль стану підтоплених ділянок тривають.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині майже 300 будинків залишаються підтопленими

Новости Днепра про На Дніпропетровщині майже 300 будинків залишаються підтопленими

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