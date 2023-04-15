На Дніпропетровщині корова опинилася в пастці: довелося викликати рятувальників

На місце викликали рятувальників. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, фахівці встановили, що тварина провалилася у порожній колодязь глибиною 2 метри.
Надзвичайники розібрали верхню кладку цегли та за допомогою мотузки разом з власником худоби та іншими мешканцями дістали корову з пастки.
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