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  • На Дніпропетровщині корова опинилася в пастці: довелося викликати рятувальників

На Дніпропетровщині корова опинилася в пастці: довелося викликати рятувальників

Сьогодні 10:38
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У п'ятницю, 14 квітня, у Тернівському районі міста Кривий Ріг у колодязь втрапила корова. Хазяїн намагався врятувати худобу самостійно, але йому це не вдалося.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині корова опинилася в пастці: довелося викликати рятувальників

На місце викликали рятувальників. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

Прибувши на місце, фахівці встановили, що тварина провалилася у порожній колодязь глибиною 2 метри. 

Надзвичайники розібрали верхню кладку цегли та за допомогою мотузки разом з власником худоби та іншими мешканцями дістали корову з пастки. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині корова опинилася в пастці: довелося викликати рятувальників

Новости Днепра про На Дніпропетровщині корова опинилася в пастці: довелося викликати рятувальників

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині корова опинилася в пастці: довелося викликати рятувальниківУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині корова опинилася в пастці: довелося викликати рятувальниківРусский

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