На Дніпропетровщині корова опинилася в пастці: довелося викликати рятувальників

У п'ятницю, 14 квітня, у Тернівському районі міста Кривий Ріг у колодязь втрапила корова. Хазяїн намагався врятувати худобу самостійно, але йому це не вдалося.

На місце викликали рятувальників. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, фахівці встановили, що тварина провалилася у порожній колодязь глибиною 2 метри.

Надзвичайники розібрали верхню кладку цегли та за допомогою мотузки разом з власником худоби та іншими мешканцями дістали корову з пастки.

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