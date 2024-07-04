На Дніпропетровщині колишня промзона стала природоохоронною територією

У Кривому Розі існує ландшафтний заказник, який раніше був промзоною.

Про численні кар’єри Кривого Рогу відомо всім. Тут їх чи не найбільше в Україні. Тисячі гектарів займає територія колишніх шахт та штучних ставків, які утворилися після десятиліть рудовидобувних робіт.

Місцеві жителі розповіли про один незвичних кар’єр, який бувши колишньою промзоною, став ландшафтним заказником. Мова йде про оазис, який утворився на Інгульці. Детальніше про це розповіли у Facebook-cпільноті “Марс у Кривому Розі”.

На фото – пляж на затопленому кар’єрі ландшафтного заказника „Візірка” на Інгульці.

Колись промислова територія видобутку залізняку відкритим способом перетворилася на природоохоронну зону. Всього на території заказника розташовано три затоплені кар’єри з чистою джерельною водою.

Озеро на фото знаходиться в останньому кар’єрі.

Воно не найбільше. Найбільше озеро заказника розташоване у другому кар’єрі, який і сам є найбільшим із трьох. На ньому немає облаштованого пляжу, але є місця для заходу та купання. Особисто я його й віддаю перевагу, тому що в ньому майже ніхто не купається і тиша, – йдеться у дописі.

Автор допису також розповів, що колись купив у місцевого чоловіка, мабуть, кіготь шаблезубого тигра та черепашки допотопних морських тварин, які він знайшов на затоплених верхніх горизонтах одного з цих кар’єрів, коли пірнав.

Крім цього, на відвалах цих кар’єрів можна побачити фазанів, куріпок і лисиць.

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