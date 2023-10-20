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  • На Дніпропетровщині колишній в’язень збирав гроші на допомогу ЗСУ, а потім витрачав їх на власні потреби

На Дніпропетровщині колишній в’язень збирав гроші на допомогу ЗСУ, а потім витрачав їх на власні потреби

Сьогодні 14:04
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Шахраю вдалося видурити майже 3 тис. гривень у десятьох потерпілих.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині колишній в'язень збирав гроші на допомогу ЗСУ, а потім витрачав їх на власні потреби
Як встановили поліцейські, чоловік створив у соцмережі допис про збір коштів нібито на допомогу бійцям однієї з бригад. Коли на картку почали надходити гроші, він знімав їх та використовував на власні потреби.

Один із потерпілих 7 жовтня звернувся до поліції та повідомив, що став жертвою шахрайства. Чоловік розповів, що переказав гроші на допомогу українським воїнам на фронті, однак через деякий час зрозумів, що його ошукали.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 28-річний раніше судимий за майнові злочини місцевий мешканець. Загалом з 25 вересня шахраю вдалося видурити майже 3 тис. гривень у десятьох потерпілих.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині колишній в'язень збирав гроші на допомогу ЗСУ, а потім витрачав їх на власні потреби

19 жовтня слідчі повідомили правопорушнику про підозру за десятьма фактами ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Просимо громадян бути уважними, довіряти лише офіційним джерелам інформації про збори на допомогу ЗСУ або людям, яких ви особисто знаєте, – закликали поліцейські.

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