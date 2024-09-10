На Дніпропетровщині із палаючої квартири рятували чоловіка

У Верхньодніпровську горіла квартира в двоповерховому будинку.

Вдень 10 вересня на вулиці Упорна у Верхньодніпровську Кам’янського району в двоповерховому багатоквартирному будинку сталася пожежа.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Надзвичайники встановили, що горіла квартира на першому поверсі. Площа пожежі склала 25 кв.м. Виникло сильне задимлення верхнього поверху.

Із задимленої квартири другого поверху врятували чоловіка 1972 року народження. Йому надали необхідну допомогу та госпіталізували. Про його стан не повідомляється.

Пожежу ліквідували.

До гасіння займання залучено 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Причина займання не зазначається.

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