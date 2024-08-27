На Дніпропетровщині громадянина Грузії, який вийшов з в’язниці, підозрюють у нелегальному проживанні в Україні

Громадянина Грузії, який незаконно проживає в Україні, депортують.

На Дніпропетровщині поліцейські міграційної служби затримали громадянина Грузії за підозрою у незаконному проживанні в Україні.

Про це сказано на сайті Міграційної служби Дніпропетровщини.

За даними поліції, чоловік протягом останніх чотирьох років відбував покарання у виправній колонії за скоєння грабежу. 24 серпня його доставили до пункту тимчасового перебування іноземців та людей без громадянства.

Після цього іноземця планують примусово депортувати з України.

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