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На Дніпропетровщині горів житловий будинок

Сьогодні 06:55
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У Новомосковському районі сталася пожежа у житловому будинку.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів житловий будинок

Пожежа виникла вчора ввечері, 22 серпня, на вулиці Харченка села Піщанка Новомосковського району. На місце виклилкали рятувальників. По прибуттю вони встановили, що горить дах прибудови до житла на площі 40 кв.м. Вогнеборці загасили пожежу.

Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області.

Про причину займання будинку не повідомляється. На пожежі ніхто не постраждав. Займання гасили 16 рятувальників. 

“До гасіння пожежі залучено 16 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області”, – повідомили в ДСНС Дніпропетровської області. 

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