На Дніпропетровщині горів приватний будинок: загинув дідусь

Там на вулиці Садовій горів одноповерховий приватний будинок.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 02:46.
Рятувальники оперативно прибули на місце. Пожежу локалізували о 03:45 та ліквідували о 04:30.
Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 38 кв. м.
На жаль, під час ліквідації займання ДСНС-ники виявили 72-річного чоловіка без ознак життя.
До гасіння пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Савченка вночі горів склад: пожежу гасили 19 рятувальників.
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Світла пам'ять!
Без паніки!
Сьогодні вночі на вулиці Юрія Савченка сталася пожежа.
Дякуємо нашим захисникам!