На Дніпропетровщині горів приватний будинок: загинув дідусь

Сьогодні вночі у селі Грушівка Криворізького району сталася пожежа.

Там на вулиці Садовій горів одноповерховий приватний будинок.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 02:46.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Пожежу локалізували о 03:45 та ліквідували о 04:30.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 38 кв. м.

На жаль, під час ліквідації займання ДСНС-ники виявили 72-річного чоловіка без ознак життя.

До гасіння пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Савченка вночі горів склад: пожежу гасили 19 рятувальників.

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